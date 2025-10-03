Студент из Шатуры получил благодарственное письмо Минпросвещения России

Национальный центр «Россия» 2 октября посетил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Он побывал на выставке и провел встречу с представителями системы среднего профессионального образования. Подмосковье на мероприятии представил студент четвертого курса Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын.

Михаил Мишустин осмотрел экспозицию «85 лет системе СПО: сила в мастерстве», а затем побеседовал с лауреатами чемпионатов, студентами, а также руководителями учебных заведений, которые принимают участие в федеральном проекте «Профессионалитет».

Активный участник и призер научно-практических конференций и конкурсов Евгений Пыльцын не только демонстрирует успехи в учебе, но также занимается внеучебной работой. Студент проводит мастер-классы по аддитивным технологиям, профориентационные встречи для школьников, а также сопровождает участников на фестивалях «Путь навыков».

Кроме того, он возглавляет направление «Моя история» в рамках движения «Волонтеры Победы». На форуме Пыльцын получил благодарственное письмо от Министерства просвещения России.

Во время встречи студент выдвинул предложение о ежегодном проведении всероссийского форума амбассадоров «Профессионалитета, отметив, что подобные мероприятия помогут студентам обмениваться лучшими практиками взаимодействия со школьниками, которые только выбирают профессию, а также раскрывать потенциал молодежи.

Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

Выставку «85 лет СПО: сила в мастерстве» организовал Институт развития профессионального образования совместно с Фондом гуманитарных проектов по поручению Министерства просвещения России. Экспозиция рассказывает о ключевых достижениях федерального проекта «Профессионалитет», обновлении образовательных стандартов и других важных темах.