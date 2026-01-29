Студент из Серпухова вышел в региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Данила Лыков, студент Губернского колледжа по профессии «Повар, кондитер», занял второе место в отборочном туре. Он приготовил вафли с грибным гарниром, яйцом пашот и авторским соусом.

Выступление прошло на базе колледжа «Подмосковье» в рамках Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2026» по компетенции «Поварское дело». Данила Лыков, студент третьего курса, вместе с одиннадцатью сильнейшими поварами Подмосковья выполнил сложное конкурсное задание.

Показав высокий результат в условиях напряженной конкуренции, он продемонстрировал как отточенные технические навыки, так и творческие способности. Заняв по итогам второе место, он обеспечил себе участие в региональном этапе чемпионата.

«С 9 по 13 февраля ему предстоит защитить честь Губернского колледжа на региональном финале. Желаю Даниле и его наставнику Елене Никоновой неиссякаемого вдохновения, железной уверенности и громкой победы. Вперед, к новым вершинам», — прокомментировала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.