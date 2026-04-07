Студент из Серпухова стал лауреатом областного музыкального конкурса

5 апреля в Московском Губернском колледже искусств состоялся Московский областной конкурс «Играют выпускники. Инструменты народного оркестра», направленный на сохранение и популяризацию традиций исполнительства на народных инструментах.

В творческом состязании участвовали талантливые выпускники детских музыкальных школ и школ искусств — баянисты, аккордеонисты, домристы, балалаечники, гусляры и гитаристы. Всего в этом году было подано 39 заявок от различных школ Московской области.

Честь Серпухова защищал ученик выпускного класса, балалаечник Валентин Савкин, который завоевал звание Лауреата III степени. Вместе со своими наставниками — преподавателем Надеждой Лизякиной и концертмейстером Инной Щукиной — Валентин подтвердил высокий профессиональный уровень и успешно преодолел непростую конкурсную планку.

В этом же классе растет еще один юный музыкант. Игорь Кудрявцев, ученик первого класса, стал участником Московского областного открытого конкурса гитаристов, который прошел 27 марта в Балашихе. В возрастной категории до 9 лет Игорь успешно справился со сложной конкурсной программой, показав достойный результат.