Студент из Серпухова принял участие в конкурсе финансовой грамотности

Егор Старцев, студент Серпуховского колледжа, показал высокий результат на Всероссийском марафоне по финансовой грамотности. Он вошел в топ-15 лучших участников со всей страны и стал абсолютным лидером среди представителей Московской области.

Всероссийский марафон по финансовой грамотности собрал рекордное число участников — более 7,5 тысяч человек со всех уголков России. Это масштабное событие, направленное на повышение уровня финансовой культуры граждан, предполагает активное участие в вебинарах, выполнение комплексных заданий и разработку собственных образовательных материалов.

«Егор Старцев, обучающийся по специальности „Банковское дело“, продемонстрировал не только глубокие теоретические знания, но и практический подход к обучению. Особенно ценным оказалось стремление Егора поделиться накопленными знаниями. Кульминацией его участия стало проведение мини-занятия для второкурсников его же колледжа. Это стало наглядной демонстрацией того, что финансовая грамотность — это не только умение управлять собственными финансами, но и способность передавать эти знания другим», — сообщили в администрации округа.

На своем занятии Егор Старцев затронул актуальную тему — облигации федерального займа. Он смог доступно и наглядно объяснить сложные финансовые концепции: влияние инфляции, суть ОФЗ и инвестиционные возможности.