Студент из Щелкова стал финалистом всероссийского конкурса пилотирования дронов

С 1 по 4 октября в Москве прошел финал Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Финалистом конкурса стал активист первичного отделения «Движения первых», студент Щелковского колледжа Дмитрий Митрофанов.

Финал объединил 15 тысяч участников, все они сражались за победу. Ребята состязались в пяти дисциплинах: гонки дронов, симулятор, дрон-баскетбол, сборка дрона, мониторинг.

Поддерживали ребят олимпийские чемпионы: гимнаст, заместитель председателя правления «Движения первых» Никита Нагорный, гребец Сергей Федорцев, лыжный гонщик Александр Легков и синхронистка Александра Пацкевич.

По результатам состязаний Дмитрий Митрофанов из Щелкова занял 21-е место.

«Это первый Всероссийский чемпионат по гонкам дронов для меня, считаю, что результат очень хороший, буду готовиться к следующим соревнованиям», — поделился Дмитрий.