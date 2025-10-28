Студент из Реутова выиграл главный приз конференции по химическим технологиям

Студент колледжа «Энергия» Сергей Шульган стал победителем региональной конференции по химическим технологиям. Мероприятие прошло на базе Центра авиационной подготовки.

Студенческая научно-практическая конференция «Отечественная авиационная отрасль: современные материалы, техника и технологии» собрала молодых исследователей из разных учебных заведений региона.

Представитель Реутовского подразделения колледжа «Энергия», обучающийся по направлению «Технология производства изделий из полимерных композитов», занял первое место.

Сергей представил исследовательскую работу «Перспективы развития 3-D печати полимерных деталей в авиационной промышленности», в которой рассказал о возможностях современных технологий трехмерной печати, их роли в создании легких и прочных элементов конструкции самолетов и перспективах развития российской авиации.

Подготовиться к выступлению студенту помогла преподаватель специальных дисциплин Елизавета Воеводина.

«Мы гордимся нашим студентом! Желаем не сбавлять темп, покорять новые высоты и воплощать самые смелые проекты в жизнь», — отметила заведующая Реутовским подразделением колледжа Надежда Близнякова.