Студент из Раменского выиграл на чемпионате по профмастерству в области технологий

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты Раменского колледжа приняли участие в чемпионате по профмастерству «Мастер-Крэт» в сосбаве сборной предприятия «Инерциальные технологии Технокомплекса». Они заняли призовые места.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, первое место занял Алексей Соколов, а Иван Соколов-Агеев — третье.

Всего в чемпионате участвовали около 20 команд со всей России. Они соревновались в направлениях «Инженер-технолог машиностроения», «Инженерный дизайн CAD», «Рекрутинг» и «Электроника». Участники разработали схемы, спроектировали печатную плату, смонтировали и собрали устройства, а также программировали микроконтроллер.

Призеры представят АО «КРЭТ» на корпоративном чемпионате «Время Первых».

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