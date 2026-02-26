Студент из Раменского колледжа победил в региональном чемпионате «Профессионалы»

Студент третьего курса Раменского колледжа Александр Волков одержал победу в региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Электроника». Состязания проводились на базе его образовательного учреждения.

В течение трех дней пять участников демонстрировали свои навыки в разработке, сборке и программировании электронного устройства — кодового замка. Задание требовало умений в схемотехнике, конструировании, монтаже и программировании технических изделий.

Александр участвовал в чемпионате впервые. Три месяца он готовился под руководством преподавателя-наставника Арсения Кулакова в лаборатории колледжа. Победа стала для него неожиданной, но вполне достижимой.

«Эти соревнования дали мне хороший опыт в проектировании и программировании печатных плат. Теперь у меня есть возможность стать востребованным специалистом на предприятии», — поделился Александр.

Сейчас студент готовится к участию в межрегиональном этапе и финале чемпионата.