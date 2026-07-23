Студент из Подмосковья Егор Шмаков вошел в топ-10 пилотов дронов России

В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» завершился фестиваль по гонкам беспилотников «Победа». Студент третьего курса МЦК-Техникума имени С. П. Королева Егор Шмаков занял девятое место в личном зачете и таким образом вошел в топ-10 лучших пилотов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 50 сильнейших операторов FPV-дронов из разных регионов страны.новались в скорости, точности прохождения трассы и мастерстве управления квадрокоптерами.

В течение двух дней участники соревновались в скорости, точности прохождения трассы и мастерстве управления квадрокоптерами. Гонки проходили по двум форматам: командные заезды и индивидуальные соревнования в классе 330 на сложной дистанции протяженностью 410 метров.

Фестиваль проводился в рамках федеральной программы «Спорт России». В ведомстве отметили, что гонки дронов являются официальным и активно развивающимся видом спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.