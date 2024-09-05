Студент из Павловского Посада получил жилищный сертификат для детей-сирот

Студент Промышленно-экономического колледжа Максим Буков получил жилищный сертификат для детей-сирот. Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов вручил молодому человеку документ.

Макси Буков учится по специальности «Информационные системы и программирование». Заместитель главы Филипп Ефанов пожелал ему найти призвание и достичь поставленных целей, а также передал подарок от главы округа Дениса Семенова.

Сертификат выдают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Администрация Павлово-Посадского городского округа обеспечивает детей-сирот жильем с 2008 года.

Отметим, с 2023 года действует Порядок выдачи и реализации государственного жилищного сертификата Московской области на однократное получение за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

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