Студент из Одинцова стал лучшим в конкурсе программистов на чемпионате «Абилимпикс-2026»

На XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс — 2026» первое место в конкурсе по компетенции «Веб-разработка (программирование)» занял студент четвертого курса Одинцовского техникума Георгий Шляков. Соревнования проходили в колледже «Энергия» в Реутове.

Перед участниками была поставлена задача — за четыре часа создать сайт фестиваля, включая клиентскую (фронтенд) и серверную (бэкенд) части. По словам Георгия, противостояние было напряженным, все участники показали высокий уровень подготовки.

Готовый продукт должен был предоставлять пользователям возможность регистрации и входа на сайт, а также манипулирования базами данных. Наполнение сайта (текст и медиа) оставалось на усмотрение участников, но должно было выглядеть гармонично и презентабельно.

Преподаватель Георгий Шлякова Сергей Овсянко отметил, что его ученик был единственным, кто не стал брать случайный логотип для сайта из сети, а нарисовал его сам. «Занимаясь этим, я создаю что-то свое, улучшаю мир», — объяснил Георгий свой выбор профессии.

В планах у выпускника — поступать в вуз по этому же направлению и трудоустроиться по специальности. Он уже получил предложение о работе от своего техникума: его пригласили остаться, но уже в роли наставника.