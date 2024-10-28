Студент из Ногинска стал призером чемпионата «Абилимпикс»

Антон Маркин занял второе место на чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Ресторанный сервис». Юбилейный 10-й турнир прошел в Москве в минувшие выходные.

Соревнования собрали людей с ограниченными возможностями и инвалидностью из всех 89 регионов страны. Антон Маркин из Богородского округа показал высокие результаты и умения в своем деле, заняв второе место в компетенции «Ресторанный сервис».

«Абилимпикс» проходил по 50 утвержденным основным компетенциям в области образования, IT-технологий, декоративно-прикладного искусства, креативных индустрий, промышленности, общественного питания, услуг и сервиса, экономики и управления, строительства, медицинских профессий.

За 10 лет число субъектов Российской Федерации, в которых проводятся региональные чемпионаты «Абилимпикс» увеличилось с 29 до 89, а число соревновательных компетенций выросло с 29 до 206. С каждым годом число участников движения только растет. Соревнования позволяют реализовать себя людям с инвалидностью более чем в 196 профессиях.



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