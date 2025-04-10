Студент из Ногинска победил на региональной конференции по математике

Студент Ногинского колледжа Олег Костин принял участие в Региональной конференции для школьников и студентов СПО «Математика — взгляд в будущее». Он представил свой проект, и жюри оценило его по достоинству.

Конференция стала площадкой для поиска юных талантов и обмена современными знаниями в области математики. Участниками были представлены презентации, научно-исследовательские и информационные проекты.

Олег показал уникальную работу на тему «Робототехника и математика движения: как алгоритмы заставляют роботов танцевать?». Результат превзошел все ожидания — студент занял первое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз подчеркивал, что в Подмосковье особое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров для работы в сфере IT-технологий. В том числе, выделяются специальные гранты, создаются доступные программы по обучению программистов в колледжах.