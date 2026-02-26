Студент из Луховиц выиграл чемпионат по разработке игр

История успеха второкурсника Луховицкого авиационного техникума Артема Дернова — это классический пример того, как поражение становится топливом для будущей победы. На региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Разработка компьютерных игр» Артем поднялся на высшую ступень пьедестала.

Интерес к созданию виртуальных миров проснулся у Артема еще в девятом классе. Тогда это было простое любопытство и пробы пера на любительских игровых движках. Поступив в авиатехникум на специальность «Информационные системы и программирование», Артем нашел единомышленника в лице преподавателя Никиты Колесникова. Увидев потенциал студента и его первые наработки, наставник предложил ему бросить вызов лучшим программистам области.

«Прошлый год стал для Артема „холодным душем“: на аналогичных соревнованиях он занял лишь пятое место. Но там, где другие опускают руки, Артем увидел зону роста. Весь следующий год он посвятил самообразованию, а с января перешел в режим „железной дисциплины“. Финальные испытания проходили в Дмитрове. Против луховичанина выступили семь сильнейших представителей других колледжей региона. Борьба шла на уровне нюансов, и до последнего момента Артем не был уверен в исходе», — подчеркнул Никита Колесников.

Наставник Артема также отмечает, что главным вызовом стала не только техническая часть, но и психология: выдержать многочасовой марафон разработки под присмотром экспертов — задача не из легких. Теперь в планах Артема — не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в данной индустрии.