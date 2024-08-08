Студент из Луховиц стал бронзовым призером турнира по армрестлингу

Фото: Министерство образования МО

Студент Луховицкого авиационного техникума Денис Демидов выиграл третье место в турнире по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных городов России

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, турнир состоялся на уличной сцене районного Дома культуры «Старт» в Луховицах.

Участники приехали из Москвы, Рязани, Твери, Тулы, Химок, Красногорска, Реутова, Балашихи, Подольска, Коломны и других городов Подмосковья.

Наблюдали за соревнованиями почетные гости — многократный абсолютный чемпиона мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков и заслуженный мастер спорта России по армрестлингу Расул Чотчаев.

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