Студент из Лобни стал призером всероссийского конкурса проектов о семье

Учащийся первого курса колледжа «Подмосковье» в Лобне Рамир Ганеев стал призером Всероссийского конкурса «История профессии в моей семье: суперпрофессиональная семья». Победителей выбирали среди 485 проектов из 60 регионов России.

Радмир Ганеев победил в номинации «Лучший видеоролик». Он рассказал о членах своей семьи, которые трудились и трудятся на железной дороге, о том, почему они выбрали эту профессию и что их вдохновляет.

«Меня всегда привлекала профессия помощника машиниста, и когда я выбирал, кем стать, долго задумываться не пришлось, ведь с самого раннего детства я слышал рассказы от своих дедушек и бабушек об этой замечательной профессии», — рассказал будущий сотрудник железной дороги.

Конкурс стартовал в Год Семьи, его организовали сотрудники Института развития профессионального образования среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций. Мероприятие повышает престиж рабочих специальностей и популяризирует профессиональные династии.

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