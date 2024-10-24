Студент из Лобни стал призером конкурса профессионального мастерства

В Липецке прошли VIII слет и Спартакиада среди студенческих отрядов Центрального федерального округа. Мероприятия собрали более 300 участников, которые продемонстрировали свои профессиональные, спортивные и творческие способности.

Особенно ярко проявил себя студент колледжа «Подмосковье» из городского округа Лобня Максим Чернышов, который вышел в финал конкурса профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов ЦФО «Труд крут». Максим занял почетное третье место в компетенции «Повар», показав высокий уровень навыков и знаний в своей области.

Наставником Максима является Юлия Сергеева, мастер производственного обучения, которая активно помогала своему подопечному в подготовке к конкурсу. Благодаря ее поддержке и профессионализму студент смог достичь таких высоких результатов.

Напомним, что колледж «Подмосковье» находится по адресу: Лобня, улица Первая, 3. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 (495) 577-01-53.

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