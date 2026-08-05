Студент из Лобни попробует установить мировой рекорд по приседаниям со штангой

Артем Шумилов, 17-летний студент из города Лобня, готовится к установке нового мирового рекорда по приседаниям со штангой. Он стремится побить рекорд американца, установленный еще в 2011 году.

Артем занимается пауэрлифтингом с 13 лет и за это время достиг значительных результатов. Он выступал в двоеборье (становая тяга и жим), выполнил норматив кандидата в мастера спорта по двум дисциплинам. Сейчас Артем учится на программиста и успешно совмещает учебу с тренировками и соревнованиями.

Тренер спортсмена Александр Корнеев отмечает, что Артем не обладает выдающимися природными данными, но отличается огромным трудолюбием. «В отличие от спортсменов, которые имеют талант, Артем — это тот, кто умеет работать. Ему пришлось долго трудиться, чтобы дойти до сегодняшних весов», — подчеркнул тренер.

Сейчас у Артема один из лучших результатов в приседаниях среди юношей Московской области. В становой тяге он уже поднимает около 250 кг, что считается серьезным достижением для юниора.

Главная цель Артема — выступить на чемпионате мира, который пройдет в Москве в ноябре. Перед этим он планирует принять участие в двух турнирах в Лобне и Дмитрове, чтобы закрепить форму и побороться за призовые места в становой тяге.