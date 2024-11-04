Студент из Коломны стал призером чемпионата профессионального мастерства

В Гостином дворе в Москве завершился национальный этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Студент из Коломны Иван Макеев выиграл на конкурсе серебряную медаль.

Участниками чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» стали более тысячи человек из разных регионов России. Они боролись за победу в 73 дисциплинах. Студент коломенского филиала Московского областного медицинского колледжа Иван Макеев вошел в состав сборной команды Подмосковья и выиграл серебряную медаль по направлению «Массажист».

По словам директора Московского областного медицинского колледжа Саркиса Бабаяна, такие конкурсы помогают людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои профессиональные и творческие знания и навыки.

По итогам чемпионата Московская область заняла 5-е место среди 79 регионов. В сумме участники из Подмосковья выиграли 31 медаль: восемь золотых, девять серебряных и 14 бронзовых.

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