Студент из Истры стал победителем чемпионата «Абилимпикс»

Студент первого курса Истринского филиала Красногорского колледжа Игорь Аратов стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс» — 2024 в компетенции «Гончарное дело» в категории «Школьники». В финале прошли почти 40 круглых столов и панельных дискуссий, а также более 60 мастер-классов.

Игоря Аратова подготовил учитель Дедовской школы-интернета Михаил Налейкин. Проект «Абилимпикс» помогает людям с ограниченными возможностями раскрыть свои таланты и влиться в социум. В этом году на соревновании было 11 направлений: образование, IT-технологии, декоративно-прикладное искусство, креативные индустрии, промышленность, общественное питание, услуги и сервис, экономика и управление, строительство и медицинские профессии.

Мероприятие посвятили десятилетию движения «Абилимпикс» в России, а также Году семьи. С помощью «машины времени» зрители смогли перенестись в прошлое и увидеть, как проходил чемпионат в предыдущие годы. Они познакомились с историями участников. В перерывах между выступлениями артистов на экране показывали видеоистории от организаторов, участников, экспертов, волонтеров и семей «Абилимпикс».

Финал чемпионата проходил в Москве.

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