Студент из Истры занял третье место на региональном этапе чемпионата по профмастерству
Учащийся Истринского педагогического колледжа Богдан Березин занял третье место на региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Студент подготовил программу трехдневного интенсива — проект тэг-регби.
Программу хотят реализовать уже в конце этого месяца, по ней будут заниматься студенты колледжа, учителя и ученики школ округа.
Отметим, что победителем прошлого сезона, но уже всероссийского этапа, стала Анна Рожкова. Девушка тоже учится в педагогическом колледже.
В тот раз на чемпионате «Профессионалы» участвовали 900 человек из 73 регионов страны. Кандидаты состязались в разных компетенциях, соревнования проходили в несколько этапов: внутренний, региональный, межрегиональный и финал. Прошел чемпионат во дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.
Мероприятие проводят для того, чтобы повысить престижность рабочих специальностей. Помимо этого, чемпионат помогает быстро и эффективно находить сотрудников для разных отраслей.