Студент из Истры занял третье место на региональном этапе чемпионата по профмастерству

Программу хотят реализовать уже в конце этого месяца, по ней будут заниматься студенты колледжа, учителя и ученики школ округа.

Отметим, что победителем прошлого сезона, но уже всероссийского этапа, стала Анна Рожкова. Девушка тоже учится в педагогическом колледже.

В тот раз на чемпионате «Профессионалы» участвовали 900 человек из 73 регионов страны. Кандидаты состязались в разных компетенциях, соревнования проходили в несколько этапов: внутренний, региональный, межрегиональный и финал. Прошел чемпионат во дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

Мероприятие проводят для того, чтобы повысить престижность рабочих специальностей. Помимо этого, чемпионат помогает быстро и эффективно находить сотрудников для разных отраслей.