Студент из Химок победил на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Студент колледжа «Подмосковье» Даниил Шестаков принял участие в региональном этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы». Молодой человек стал лучшим в дисциплине «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Даниил Шестаков рассказал, что подготовка к конкурсу не заняла у него много времени: это «дело знаний и практики». Направление он выбрал в соответствии со своим профилем обучения.

Следующим этапом для Даниила станет межрегиональный, на котором студент колледжа будет защищать честь родного региона.

«Будущее — в нашей молодежи. Именно благодаря таким чемпионатам ребята добиваются успехов, растут и развиваются, а это самое главное», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что в Химках регулярно проводят мероприятия, направленные на развитие и социализацию молодых специалистов. Например, ярмарки вакансий и дни открытых дверей.