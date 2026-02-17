Студент из Электроуглей занял первое место на региональном чемпионате «Профессионалы

С 9 по 14 февраля в Луховицком авиационном техникуме прошел региональный чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Инженерный дизайн САПР». Студент третьего курса колледжа «Энергия» из Электроуглей Норайр Тер-Геворкян занял первое место, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Норайр Тер-Геворкян обучается по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». В рамках конкурса он продемонстрировал свои инженерные навыки и знания, успешно справившись с различными заданиями-модулями.

В первом модуле студент выполнял механическую сборку и разрабатывал чертежи для производства. Во втором — проектировал конструкции по техническому заданию. В третьем создавал детали из листового материала, а в четвертом — прототип объекта, конструируя по физической модели или цифровым данным. В заключительном модуле «Машиностроительное производство» Норайр создал комплекс, состоящий из теплицы и беседки, используя специальный модуль «рамные конструкции».

Подготовка к чемпионату проходила как в рамках учебного процесса, так и во время специальных тренировок под руководством преподавателя-наставника Елены Карпышевой.