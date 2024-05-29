Студент из Дубны выиграл бронзу в региональном чемпионате по плаванию

Фото: Министерство образования МО

Студент первого курса Дубненского подразделения Дмитровского техникума Егор Царьков занял третье место на летнем чемпионате по плаванию в Раменском. В соревнованиях участвовали 513 спортсменов из 46 подмосковных команд.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, юноша завоевал бронзу в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Это уже не первая победа юного спортсмена. Раннее студент выиграл золотую медаль юниоров среди юношей 16-18 лет в Раменском в марте. Он обошел 300 соперников, продемонстрировав скорость, безупречную технику и выносливость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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