Студент из Дубны стал самым молодым членом Общественной палаты Подмосковья

В городском округе Дубна студент вуза Матвей Малышев занял должность зампредседателя комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Подмосковья. Первое заседание обновленного состава уже состоялось.

Студент четвертого курса факультета социальных и гуманитарных наук университета «Дубна» Матвей Малышев вступил в должность заместителя председателя комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Подмосковья.

На первом заседании нового состава палаты традиционно присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил собравшихся с началом работы.

Напомним, Государственный университет «Дубна» основали в 1994 году. Вуз вошел в топ-100 заведений высшего образования России. Университет сотрудничает с крупными российскими компаниями военно-промышленного комплекса, IT-сектора, атомной и аэрокосмической отраслей.

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