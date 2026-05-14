Студент из Дубны победил на отборочном этапе шахматного турнира «Ход Победы»

В клубе Сергея Карякина в преддверии Дня Победы провели отборочный этап первого всероссийского турнира по шахматам «Ход Победы». Высокие результаты продемонстрировала сборная университета «Дубна».

Первое место занял второкурсник Евгений Носков. Бронзу взял преподаватель Николай Федорук, а педагог кафедры физического воспитания Андрей Синицын вошел в десятку лучших игроков.

В общей сложности за шахматные доски сели 24 спортсмена в возрасте от семи до 90 лет, в том числе герои специальной военной операции и их родственники.

Каждая сыгранная партия была призвана напомнить, что память способна объединять, а стойкость и выверенная стратегия — привести к победе.