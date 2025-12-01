Студент из Дмитрова стал призером межрегионального кулинарного фестиваля
Подведены итоги XVII Межрегионального фестиваля кулинарного искусства среди студентов профессиональных образовательных организаций. В номинации «Конкурс официантов» третье место занял учащийся Дмитровского техникума Камиль Багиров.
В Министерстве образования Московской области отметили, что тема фестиваля — «Кулинарное путешествие по родному краю!» — дала участникам возможность продемонстрировать профессиональное мастерство, а также раскрыть творческий потенциал.
Камиль Багиров готовился к конкурсу вместе с наставником Романом Беловым.
«Мы выражаем огромную благодарность Камилю за проявленное усердие и за то, что он достойно представил наш техникум на межрегиональном уровне. Отдельная благодарность Роману Сергеевичу Белову за его вклад в подготовку талантливых специалистов», — подчеркнули в учебном заведении.
Конкурс провели при поддержке Департамента образования и науки Ивановской области.