Студент из Дмитрова стал победителем всероссийского конкурса профмастерства

Всероссийский слет Российских студенческих отрядов прошел в Красноярске. В конкурсе профессионального мастерства «Труд крут», который прошел в рамках мероприятия, убедительную победу в номинации «Матрос-спасатель» одержал студент Дмитровского техникума Кирилл Скрынкин.

Жюри строго оценивало скорость реагирования, точность выполнения спасательных приемов и умение оказывать первую помощь. Дмитровчанин продемонстрировал отличную физическую форму, уверенную работу со спасательным оборудованием и хладнокровие при отработке имитаций чрезвычайных ситуаций на воде.

Победить Кириллу Скрынкину помог опыт, который студент получил ранее. В 2024 году он стал серебряным призером областного этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы». Летом Кирилл получил специализацию «матрос-спасатель» и сразу начал применять знания на практике.

Студент успешно совмещает учебу на третьем курсе с работой в пожарно-спасательной части № 270, где продолжает накапливать профессиональный опыт.

«Победа Кирилла — это наглядный результат качественной подготовки в нашем Дмитровском техникуме. Желаю не останавливаться на достигнутом и дальше покорять профессиональные высоты», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.