Студент из Дмитрова примет участие в финале чемпионата «Профессионалы»

Александр Юрчик из Дмитровского техникума успешно прошел отбор чемпионата по профессиональному мастерству. Теперь он выступит в финале в Санкт-Петербурге.

Сейчас молодой человек обучается на четвертом курсе по направлению «Пожарная безопасность», занимается пожарно-прикладным спортом и волонтерством. Сразу после поступления в техникум Дмитрова он начал участвовать в конкурсах профмастерства.

Александр готовится к финалу всероссийского конкурса «Профессионалы». Он состоится в конце ноября. На нем студент должен будет продемонстрировать теоретические и практические знания в области пожарной безопасности.

«Студенты Дмитровского техникума регулярно занимают призовые места на различных конкурсах, достойно представляя Дмитровский округ и свое учебное заведение. Желаю Александру только победы и верю, что его усердие и профессионализм помогут ему достичь высоких результатов!» — сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Дмитров Оксана Котова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».