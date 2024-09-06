Студент из Чехова получил жилищный сертификат для детей-сирот

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил сертификат на приобретение жилья сироте Владимиру Буренину. Сейчас студент учится на третьем курсе колледжа «Подмосковье» в Клину.

В городском округе Чехов поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной обстановке глава муниципалитета Михаил Собакин передал документ на покупку квартиры Владимиру Буренину. До совершеннолетия сироту воспитывала приемная семья.

«Это очень важно, как я говорил. Это вход во взрослую жизнь, жить одному без помощи родителей, то есть развиваться по жизни уже самому одному», — поделился Владимир.

Молодой человек сейчас живет в Клину и учится на третьем курсе колледжа «Подмосковье» по специальности «Сестринское дело». С приемной семьей он поддерживает теплые отношения.

«Отдельное жилье — это очень большое подспорье, который дает такой очень ощутимый старт в жизни, чтобы двигаться дальше, развиваться и не растрачивать свою энергию, свои силы на то, чтобы зарабатывать первоначально на ипотеку, на какое-то стартовое жилье», — сказала опекун Елена Солодовникова.

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