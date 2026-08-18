Раменский колледж представит Подмосковье в финале чемпионата «Профессионалы»

Студент Раменского колледжа Иван Котешов и преподаватель Полина Чудинова поборются за победу в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Мехатроника». Это сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования запланированы на период с 21 по 26 августа 2026 года. Они пройдут на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Участники смогут показать свое мастерство и обменяться опытом с коллегами из разных регионов.

Более 14 000 человек из всех регионов страны соберутся на мероприятии. Среди них будут 205 студентов колледжей и техникумов, а также свыше 230 экспертов и представители иностранных государств. Конкурсанты проявят свои навыки в 14 компетенциях промышленной отрасли.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор мероприятия — Институт развития профессионального образования.