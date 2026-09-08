Студент аграрного вуза Подмосковья завоевал бронзу чемпионата России по боксу

Боксер из Подмосковья Юрий Двали завоевал бронзовую медаль чемпионата России среди мужчин. Главный национальный турнир прошел в Саранске и собрал 312 спортсменов из 62 регионов страны.

Двали представлял Подмосковье в весовой категории до 57 килограммов. Спортсмен является студентом Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе. В его активе — звание мастера спорта России, титул чемпиона России среди студентов и победа на IV летней Всероссийской Универсиаде.

В апреле 2026 года Двали выиграл международный турнир в Хабаровске и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Также боксер становился финалистом чемпионата России 2024 года и победителем командного Кубка России 2022 года.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что аграрные вузы региона не только готовят специалистов для отрасли, но и создают условия для занятий спортом и участия студентов во всероссийских соревнованиях.