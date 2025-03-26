Студенческую хоккейную команду создали в колледже в Воскресенске

Участники студенческого совета колледжа встретились с представителями Национальной студенческой хоккейной лиги. Созданная в образовательном учреждении команда будет выступать в НСХЛ.

Во встрече участвовали генеральный директор НСХЛ Николай Авилонов, представитель пресс-службы Александра Молчанова, тренер команды «Воскресенск» Сергей Макаров и игроки хоккейного клуба.

Ожидается, что новая команда НСХЛ при Воскресенском колледже станет важным элементом спортивной жизни учебного заведения и будет способствовать популяризации хоккея среди молодежи.

Николай Авилонов отметил, что создание команды НСХЛ стало важным шагом в развитии студенческого спорта в регионе. Он подчеркнул, что лига оказывает всестороннюю поддержку начинающим спортсменам, предоставляя возможности для профессионального роста.