Студенческое общежитие МГИМО в Одинцове откроют в 2025 году

Комфорт для студентов из Одинцова обеспечен. Здесь полным ходом идет строительство общежития Московского государственного института международных отношений.

Сейчас подрядная организация занимается возведением кровли, наружных стен, а также проводит монолитные работы. Четырехэтажное здание общежития оборудуют всем необходимым для комфортной учебы. Здесь обустроят не только комнаты, но и коворкинг, административный блок, а также зоны рекреации. Все комнаты для студентов будут двухместными, в каждом — своя ванная и кухня.

«Работы на объекте ведутся в графике. Проблемных вопросов у подрядчика нет. Материалы все на площадке. Ввод объекта будет обеспечен к 1 сентября 2025 года», — рассказал начальник управления капитального строительства Минстроя Московской области Виталий Ирьян.

Общая площадь здания превысит четыре тысячи квадратных метров. В общежитии также установят малые архитектурные форм, на территории проведут озеленение.

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