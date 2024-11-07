Студенческое общежитие МГИМО построят в Одинцове в 2025 году

Строительство здания студенческого общежития Московского государственного института международных отношений продолжается на Новоспортивной улице в Одинцове. Минстрой Подмосковья оценил готовность объекта на 30%.

Сейчас рабочие делают внутренние перегородки.

Жилые комнаты разместят со второго по четвертый этаж здания. Каждый оборудуют кухнями и ванными комнатами. В общежитии также сделают комнаты бытового обслуживания, а на первом этаже разместят кабинеты администрации, пост охраны, буфет и кабинеты врачей. Для особых случаев предусмотрят медицинский изолятор с отдельным входом.

Во дворе сделают благоустройство и проведут озеленение. Открыть общежитие планируется в 2025 году.