Студенческое мероприятие «Зачетный парк» прошло в Солнечногорске

Областную программу «Зачетный парк» организовали в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. Мероприятие приурочили ко Дню студента, а его участниками стали порядка 100 представителей молодежи.

Для гостей подготовили развлекательную площадку на катке, где под музыкальное сопровождение прошла ледовая дискотека «Морозный драйв». В программу вошли игры и командные эстафеты, а самые активные участники получили призы от спонсоров. Восстановить силы и сделать перерыв можно было на площадке «Чай для зачета», где студентам предложили сладкие угощения.

Отдельный интерес вызвала университетская ярмарка. Здесь молодым людям представили полезную информацию, а также изделия ручной работы от местных мастеров.

Творческую составляющую дополнил мастер-класс «Скетч-талисман на сессию». Как отметили организаторы, созданный сувенир должен помочь студентам настроиться на успешную сдачу экзаменов.

«Областное мероприятие проходило в более 50 парках по всему Подмосковью. Событие состоялось по губернаторскому проекту „Зима в Подмосковье“. Оно позволило молодым людям забыть на время об учебе, расслабиться, весело и с пользой провести время на свежем воздухе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Информацию о ближайших мероприятиях в парке Солнечногорска публикуют на сайте, а также в телеграм-канале.