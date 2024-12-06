Студенческое конструкторское бюро открыли в МГТУ имени Баумана в Балашихе

В Московском государственном техническом университете имени Баумана начало работу новое студенческое конструкторское бюро, названное в честь выдающегося советского ученого профессора доктора технических наук Трифона Башты, специалиста в области машиностроительной гидравлики. Этот проект стал первым подобным опытом для авиационной корпорации «Рубин» и направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленной отрасли.

Как отметил глава округа Сергей Юров, открытие бюро станет важным шагом в укреплении сотрудничества между вузом и корпорацией.

«Мы заинтересованы в подготовке кадров уже со школьной скамьи, чтобы молодые специалисты возвращались работать на наши предприятия. Конструкторское бюро позволит студентам не только получить ценные знания, но и обрести практический опыт, который пригодится им в будущем», — подчеркнул он.

Бюро оснащено современными компьютерными рабочими местами с необходимым программным обеспечением и учебными экспонатами. Студенты кафедры гидравлики будут выполнять реальные задания от корпорации «Рубин» под руководством опытных наставников, что позволит им не только освоить теоретические знания, но и применить их на практике. В течение обучения ребята смогут проходить стажировки на предприятии, знакомиться с производственными процессами и получать консультации специалистов.

После окончания университета выпускники, прошедшие обучение в бюро, смогут устроиться на работу в корпорацию «Рубин» на должность инженеров-конструкторов с уже имеющимся опытом. Бюро открыто ежедневно и доступно для всех студентов университета, что делает его уникальной площадкой для профессионального роста.

Этот проект станет важным этапом в развитии взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, а также примером эффективной подготовки будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей.

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