Студенческий туристический слет провели в Химках

29 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» завершилось трехдневное мероприятие РМАТ-2026. Участниками стали команды Российской международной академии туризма и ее филиалов, а также представители вузов Москвы и Подмосковья.

Слет дал возможность познакомиться со спортивным туризмом и краеведением, активно и с пользой провести время, а также завести новые знакомства с участниками из других учебных заведений. Тема мероприятия была приурочена к Году единства народов России, что отразилось как в творческих номерах, так и в общей атмосфере.

Студенты состязались в самых разных дисциплинах — от волейбола и рафтинга до спортивного ориентирования и туристского многоборья, демонстрировали командные творческие номера и осваивали практические навыки. Учились ставить лагерь, действовать сообща и оказывать помощь товарищам в походных условиях.

«Здорово, что в нашем округе проходит такое масштабное и полезное мероприятие — студенческий туристический слет РМАТ-2026. Подобные инициативы играют важную роль в развитии массового спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Особенно ценно, что слет не ограничивается спортивными состязаниями, а включает творческие конкурсы и элементы краеведения», — поделился лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения лучших команд.