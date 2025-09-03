Студенческий сквер у здания РГГУ открыли в Домодедове

Новое общественное пространство появилось рядом с филиалом РГГУ, где раньше находилось заброшенное футбольное поле. Территория после благоустройства превратилась в современное место для отдыха, спорта и общения.

В сквере обустроили многофункциональную спортивную площадку с современным покрытием и инвентарем, на которой можно играть в волейбол, баскетбол, волейбол и другие командные виды спорта. Там также установили оборудование для воркаута и стол для настольного тенниса.

На территории разместили амфитеатр для мини-концертов, лекций, и студенческих мероприятий, навесы и скамейки. В сквере установили современное освещение и систему видеонаблюдения посадили деревья и кустарники. Особое внимание уделили экологическим требованиям: использованы устойчивые материалы и растения, не требующие частого ухода, что позволит поддерживать территорию в хорошем состоянии на долгие годы.

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что теперь рядом со зданием РГГУ есть место, где можно пройтись по аккуратным дорожкам, посидеть на скамейке среди зелени, позаниматься на спортивной площадке и просто провести время с друзьями на свежем воздухе.

«Уверена, уютная атмосфера и современный дизайн понравятся посетителям сквера. Реализация этого проекта — часть системной работы по благоустройству и развитию округа», — подчеркнула руководитель муниципалитета.