Студенческий отряд из Ногинска получил путевку в летний трудовой семестр

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске. Учащиеся Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» стали участниками мероприятия.
Открытие началось с выступления вокально-хорового ансамбля «Знак» Государственного университета просвещения, в состав которого в этот день вошла студентка Ногинского филиала группы Мария Школа. Участники мероприятия вместе исполнили гимн Российской Федерации.
После официальной части состоялась церемония награждения. Каждому отряду вручили путевки в летний трудовой семестр, где студенты смогут применить свои знания и навыки на практике. Самых активных ребят наградили за вклад в общее дело.
2025-й год станет для Московского областного регионального отделения организации юбилейным. Более 6000 участников студенческих отрядов Подмосковья будут трудоустроены этим летом.
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