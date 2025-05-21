Студенческий отряд из Ногинска получил путевку в летний трудовой семестр

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске. Учащиеся Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» стали участниками мероприятия.

Открытие началось с выступления вокально-хорового ансамбля «Знак» Государственного университета просвещения, в состав которого в этот день вошла студентка Ногинского филиала группы Мария Школа. Участники мероприятия вместе исполнили гимн Российской Федерации.

После официальной части состоялась церемония награждения. Каждому отряду вручили путевки в летний трудовой семестр, где студенты смогут применить свои знания и навыки на практике. Самых активных ребят наградили за вклад в общее дело.

2025-й год станет для Московского областного регионального отделения организации юбилейным. Более 6000 участников студенческих отрядов Подмосковья будут трудоустроены этим летом.