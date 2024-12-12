Студенческий квиз ко Дню Конституции прошел в Ногинске

В молодежном центре «Про Молодежь» Богородского округа состоялась интеллектуальная игра, приуроченная к празднованию Дня Конституции России. Участниками квиза стали восемь команд, представляющих колледжи округа, а также активисты Юнармии и Молодежного парламента.

Для участников было подготовлено шесть увлекательных этапов, включающих разгадывание анаграмм, анализ юридических терминов, а также необычное задание — рассмотрение русских народных сказок с точки зрения нарушения прав героев. Эта творческая часть вызвала особый интерес у ребят и оживленные обсуждения.

Цель мероприятия — не только проверить знания участников о Конституции РФ и государственном устройстве, но и развить их эрудицию, правовую грамотность и командный дух.

Игра стала отличной возможностью для молодежи углубить свои знания о правах и свободах граждан, а также обсудить важные аспекты правовой системы России. В ходе квиза звучали интересные факты о Конституции, которые позволили участникам по-новому взглянуть на фундаментальные основы государства.

По итогам игры все участники получили в подарок экземпляры Конституции Российской Федерации. Победителей наградили памятными подарками и сувенирами от молодежного центра «Юность».

Первое место заняла команда «Юридическая элита», серебро досталось команде «Ю» и третье место у команд «Парламент» и «ПДшки».

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, оставив у участников яркие впечатления и новые знания. Молодежный центр «Про Молодежь» продолжает активно вовлекать молодых людей в образовательные и познавательные инициативы, способствуя их развитию и формированию гражданской ответственности.