Студенческий концерт к 80-летию Победы прошел в Химках

Помимо местных творческих коллективов, на сцене выступил артист Государственного академического Большого театра России Дмитрий Абрамов.

«Память о Великой Победе живет в наших сердцах. Она передается из поколения в поколение, через слово, музыку и такие вечера, как этот», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Праздник радости и скорби в округе ответили целым рядом культурных мероприятий.

«День Победы наполняет сердце каждого гордостью и благодарностью. Мы помним тех, кто защитил нашу Родину, и передаем эту память детям и внукам. Подвиг героев живет в наших семьях, песнях, традициях. И сегодня, накануне великого дня, мы говорим: „Спасибо вам за мирное небо“», — сказал ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.