Студенческий конкурс перевода прошел в филиале МГИМО в Одинцове
Пятый межвузовский студенческий конкурс перевода с листа прошел в Одинцовском кампусе МГИМО 25 ноября. Мероприятие было приурочено к десятилетию кафедры английского языка.
Организаторами конкурса выступили доценты этой кафедры Валентина Лукьянова и Мария Степанова. Открыла конкурс заведующая кафедрой английского языка Олеся Гринько.
Участие в конкурсе приняли студенты целого ряда московских университетов. Конкурсанты соревновались в переводе текстов экономической и управленческой тематики.
Точность, полноту, адекватность и другие параметры перевода оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели перевода ведущих вузов Российской Федерации, совмещающие преподавательскую деятельность с переводческой.
Одинцовский филиал МГИМО достойно представили студенты Факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Павел Каштанов и Варвара Яковлева, которые заняли первое и второе места в номинации «Перевод текстов экономической тематики».