Пятый межвузовский студенческий конкурс перевода с листа прошел в Одинцовском кампусе МГИМО 25 ноября. Мероприятие было приурочено к десятилетию кафедры английского языка.

Организаторами конкурса выступили доценты этой кафедры Валентина Лукьянова и Мария Степанова. Открыла конкурс заведующая кафедрой английского языка Олеся Гринько.

Участие в конкурсе приняли студенты целого ряда московских университетов. Конкурсанты соревновались в переводе текстов экономической и управленческой тематики.

Точность, полноту, адекватность и другие параметры перевода оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели перевода ведущих вузов Российской Федерации, совмещающие преподавательскую деятельность с переводческой.

Одинцовский филиал МГИМО достойно представили студенты Факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Павел Каштанов и Варвара Яковлева, которые заняли первое и второе места в номинации «Перевод текстов экономической тематики».