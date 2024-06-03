Студенческий конкурс на лучшего сварщика провели в Подмосковье

Конкурс мастерства среди студентов, обучающихся по профессии «Сварщик», провели в Подмосковье. Об итогах сообщили в Министерстве образования Московской области.

В конкурсе приняли участие студенты колледжей, входящих в кластер «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет».

Будущие сварщики показали свои знания теории и уровень практической подготовки. Победителем стал Даниил Емельянов из Сергиево-Посадского колледжа. Второе место занял Матвей Шишаев, третье место — Никита Красненков. Оба учатся в Профессиональном колледже «Московия».

Победители получили награды, а все участники — памятные подарки от партнеров. Конкурс позволил студентам проявить себя и продемонстрировать свои способности в одной из самых востребованных профессий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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