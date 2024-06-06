Студенческий хакатон по разработке чат-ботов прошел в Одинцове

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Одинцовский филиал МГИМО стал площадкой для проведения хакатона по разработке чат-ботов. Студенты должны были создать и презентовать концепцию на платформе Telegram для проекта компании «Парнас АйТи».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что участниками хакатона стали студенческие команды из вузов и колледжей Москвы и Московской области. Им нужно было создать электронного помощника для поддержки пользователей электронных карт жителей региона. Задача бота — упростить процесс получения пластика и рассказать о доступных услугах.

Проекты участников оценило жюри, в состав которого вошли директор компании «Парнас АйТи» Роман Сухарь, председатель правления Ассоциации «MIT — Мы ИТ» Алексей Щеглов и руководитель ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов. Победителями стали студенты колледжа и университета МГИМО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект

Документальные фильмы общества «Знание» об индустриях собрали более 2 млрд просмотров

Холдинг Т1 поделился на ПМЭФ прогнозами развития IT-рынка

Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Багреева: туроператор Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте