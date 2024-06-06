Студенческий хакатон по разработке чат-ботов прошел в Одинцове

Одинцовский филиал МГИМО стал площадкой для проведения хакатона по разработке чат-ботов. Студенты должны были создать и презентовать концепцию на платформе Telegram для проекта компании «Парнас АйТи».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что участниками хакатона стали студенческие команды из вузов и колледжей Москвы и Московской области. Им нужно было создать электронного помощника для поддержки пользователей электронных карт жителей региона. Задача бота — упростить процесс получения пластика и рассказать о доступных услугах.

Проекты участников оценило жюри, в состав которого вошли директор компании «Парнас АйТи» Роман Сухарь, председатель правления Ассоциации «MIT — Мы ИТ» Алексей Щеглов и руководитель ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов. Победителями стали студенты колледжа и университета МГИМО.

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