Студенческий фестиваль «Самбо в вузы» прошел в Мытищах

Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы» прошел в Подмосковье на базе Российского университета кооперации в Мытищах. На нем собрались студенты и преподаватели из разных регионов России.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, почетными гостями фестиваля стали первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

По словам Ильи Бронштейна, самбо развивается в образовательных организациях области хорошими темпами. В проекте по внедрению таких секций уже приняли участие 39 школ. Занятия посещают более двух тысяч ребят.

«Хочу отметить и успехи студенческого сообщества, ребята регулярно привозят медали с международных и всероссийских соревнований. Самбо — наш национальный вид спорта, поэтому мы с удовольствием поддерживаем интерес молодежи к единоборствам и, конечно, способствуем развитию проекта „Самбо в вузы“», — сказал Илья Бронштейн.

По словам секретарь мытищинского местного отделения партии «Единая Россия» Юлии Кпецкой, самбо воспитывает сильных духом детей.

На фестивале прошел обучающий семинар для преподавателей физкультуры, а также пленарное заседание, где обсудили организаци и продвижение проекта «Самбо в вузы».

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