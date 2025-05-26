Студенческий фестиваль прошел в усадьбе Вяземы в Одинцовском округе

Старинная усадьба Вяземы вновь стала местом встречи — здесь 24 мая прошел уже третий по счету студенческий фестиваль «Романтика юности». Организовали мероприятие учащиеся кафедры регионального управления и национальной политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации при поддержке наставников.

Фестиваль начался с экскурсии по музею-заповеднику «Минувшее проходит предо мною… Александр Пушкин». Затем участники продемонстрировали свои таланты и способности, представив продуманные и оригинальные выступления: со сцены звучали песни, стихи, спектакли и творческие номера.

Каждая команда внесла свой уникальный вклад в атмосферу праздничного вечера.

Продолжили программу выступление кавер-группы, дегустация продукции компаний-спонсоров, фаер-шоу, а также бизнес- и студенческий нетворкинг.