Студенческий фестиваль КВН прошел в Подольске

В юмористической схватке соревновались пять команд молодежи в возрасте старше 16 лет. Участники на протяжении двух месяцев готовились к выступлениям и сочиняли собственные шутки под руководством опытных кураторов.

Оценивало выступления авторитетное жюри, куда вошли продюсеры кино и телевидения, театральные режиссеры, актеры и участники команд КВН.

Победителем студенческого фестиваля стала команда «Девчонки ТОП» из колледжа «Академия ТОП», второе место заняли ребята из «ТЭКвандо» — студенты технико‑экономического колледжа, третье место — у сборной «Галерка» из объединения «Молодежная лига».

В номинации «Актерское мастерство» победил Тимофей Рыбаков из команды «Девчонки ТОП», а звание «Лучшая шутка» получила команда «Генератор Хаоса» из «Московского областного современного колледжа».

Фестиваль привлек внимание учащихся практически всех высших и средних заведений округа и собрал более 250 зрителей.