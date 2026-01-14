Студенческий десант расчистил тротуары и детские площадки в Коломне

Молодежь Коломны активно участвует в расчистке города от снега. Студенты местного колледжа помогают коммунальщикам наводить порядок в парках и дворах.

После рекордных снегопадов в Коломне к работе дорожных и коммунальных служб подключились волонтеры. Большую часть добровольцев составили студенты колледжа «Коломна». Они взяли лопаты и отправились расчищать снег в общественных местах округа.

14 января волонтерский отряд работал в парке 50-летия Октября. Накануне другая группа студентов привела в порядок пешеходные зоны в парке Мира. Третья бригада очистила от снега придомовую территорию и детскую площадку на улице Шавырина.

В парке Мира ребята расчистили детскую площадку и несколько зон отдыха. Они освободили от снега скамейки, горки, качели и дорожки. Теперь дети снова могут играть, а взрослые — гулять и отдыхать на свежем воздухе.