Студенческий чемпионат по баскетболу пройдет в Подмосковье в 2026 году

Ассоциация студенческого баскетбола и Министерство физической культуры и спорта Московской области подписали соглашение о проведении «Финала четырех» в Раменском в 2026 году. Документ закрепили исполнительный директор АСБ Андрей Гулякин и первый заместитель министра спорта Подмосковья Алексей Перов. Церемония подписания прошла в Самаре на XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

«Для нас это огромная честь. Мы, как регион, уже имеем опыт проведения подобных соревнований. Уверен, что все пройдет на высоком организационном уровне. Спасибо вам большое, что выбираете наш регион», — прокомментировал Перов.

Финальные игры чемпионата пройдут с 24 по 27 апреля 2026 года во Дворце спорта «Борисоглебский». Соглашение подписали в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Напомним, АСБ — крупнейшая студенческая баскетбольная лига Европы. В ней играют около 700 команд из 63 регионов страны, ежегодно проводят более 4,5 тысячи матчей.